William Vanizette va quitter la Direction générale des affaires économiques

Bertrand Parent



Un entretien de fin de fonction s’est déroulé en fin de semaine dernière à la vice-présidence : William Vanizette va quitter la tête de la DGAE après y avoir passé trois ans et quatre mois. Selon nos informations, il est reproché à William Vanizette de nombreux problèmes de fonctionnement et de management au sein du service. En août 2016, trente agents du service avaient d’ailleurs dénoncé dans un courrier à Edouard Fritch des "conditions de travail pesante" et "un flou organisationnel".Suite à ce courrier, un audit avait été effectué au sein du service. Mais celui-ci n’a jamais été rendu public ni même communiqué aux agents de la DGAE.Pour succéder à William Vanizette, le Pays envisage de confier la DGAE à Patrice Perrin, actuellement chargé de mission auprès de la directrice de la direction polynésienne des affaires maritimes (DPAM).Quant à la DTT, le ministre des Transports René Temeharo nous a indiqué ce jeudi matin qu’un appel d’offre allait être publié pour trouver un successeur à Florida Lai qui avait dû quitter son poste après la grève des agents en décembre dernier.