Wayward Pines : votre nouvelle série US du lundi sur TNTV

Episode 1 Paradis sur terre

Parti à la recherche de Kate Hewson et Bill Evans, deux de ses collègues portés disparus depuis cinq semaines, Ethan Burke est victime d’un accident de voiture. Il se réveille dans l’hôpital de Wayward Pines. Entre une infirmière peu rassurante et un shérif hostile, Ethan remarque très vite les comportements étranges des habitants de cette petite communauté, à l’exception de Beverly, une serveuse qui le met en garde contre cette ville. Ethan y retrouve le cadavre de son collègue Bill tandis que Kate ne le reconnait plus. Il réalise alors qu’il lui sera plus difficile que prévu de sortir de Wayward Pines...



Episode 2 Ne parlez jamais du passé

Tenu emprisonné par d’immenses clôtures dans Wayward Pines, Ethan retrouve les plans d’évasion de son défunt collègue Bill et organise avec Beverly sa fuite à l’abri des micros et caméras dont regorge la ville. Il tente par tous les moyens de renouer contact avec Kate, son ancienne collègue avec qui il a eu une aventure, pour comprendre ce qui lui arrive. En attendant, sa femme Theresa et son fils Ben décident de partir à sa recherche.