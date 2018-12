Wayward Pines : qui rôde de l'autre côté du mur ?

Episode 6 :

Série américaine créée par Mark Friedman et Chad Hodge

Avec Matt Dillon, Carla Gugino, Toby Jones, Shannyn Sossamon, Juliette Lewis, Terrence Howard, Melissa Leo, …

Pendant que Theresa profite d'un emploi dans l'immobilier pour enquêter sur la ville, Ethan parvient à s'échapper dans les bois alentour. De son côté, Ben est convié à une mystérieuse « orientation ».David Pilcher raconte à Ethan l’histoire de la ville et lui en dit un peu plus sur la manière dont elle est administrée et approvisionnée. Désormais au courant de la vérité, Ben, nouveau membre de la ‘’première génération’’, se confie à Amy. Kate et son mari Harold préparent un attentat à la bombe pour se libérer de Wayward Pines mais ils ignorent que de l’autre côté du mur rôdent des centaines d’abbies, ces créatures humanoïdes extrêmement dangereuses.