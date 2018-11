Wayward Pines : l'étau se resserre autour d'Ethan

Episode 4 :

Série américaine créée par Mark Friedman et Chad Hodge

Avec Matt Dillon, Carla Gugino, Toby Jones, Shannyn Sossamon, Juliette Lewis, Terrence Howard, Melissa Leo, …

Cette série produite et réalisée en partie par le cinéaste Night Shyamalan (réalisateur du Sixième sens) est inspirée du roman Pines de Black Crouch. Très appréciée pour son intrigue, sa narration de qualité et ses rebondissements, Wayward Pines saura vous tenir en haleine tout au long de la première saison...

À la recherche d’Ethan, Theresa et Ben mènent l’enquête sur la route de Wayward Pines. Appréhendés par le shérif, ils se retrouvent à leur tour coincés dans la petite bourgade. Après l’exécution sanglante de Beverly sur la place publique, Ethan, rejoint par sa famille, est déterminé à s’enfuir. Ce sera sans l’aide de Kate qui dit être enfermée depuis douze ans et dont le désir de s’échapper semble s’être envolé.Ethan est nommé shérif après la mort de l'ancien qu'il a lui-même tué. Theresa décide d'intégrer Ben au lycée et il fait la rencontre d'une fille qui avoue savoir ce qu'il y a derrière la barrière mais s'étonne que Ben le sache. Ethan découvre des caisses remplies de dossiers sur tous les habitants de la ville avec leurs anciennes professions. Theresa rencontre Kate et les femmes parlent ensemble en se cachant des micros. Ils font la connaissance du maire Brad Fisher et de sa femme Megan, directrice de l'école.