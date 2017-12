Waaaaves : zoom sur le film "Under the Kahaia"

Crédit photo : KMH PROD



Cette semaine, Waaaaves vous propose cette semaine de découvrir le nouveau film de la Team Plug, "Under the Kahaia".



Comme en début d’année avec le film "Ride in Peace", les bodyboardeurs de Sapinus nous amènent à nouveau dans les îles sur une droite magique. Nicolas Richard nous raconte ce trip effectué il y a quelques mois.



Nous vous donnerons aussi des news de la planète surf sans oublier la vidéo de la semaine.



Présenté par Hinatea Boosie