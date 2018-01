Waaaaves spécial Vahine Fierro

Crédit photo : WSL



Pour cette saison 2018, 49 magazines sont programmés dont le 100e numéro le 24 mars. Vous y retrouverez des portraits, des rencontres, des interviewes de champions, mais également des reportages lors de vos sessions sur les spots du Fenua. De nouvelles rubriques vont faire leur apparition pour être encore plus proche des riders. Des surf trips sont au programme d’une année qui s’annonce vibrante et riche en événements.



Pour le premier magazine de cette nouvelle saison, Waaaaaves vous amène à Huahine à la rencontre de la famille de Vahine Fierro, toute nouvelle championne du monde de surf junior. On y découvrira la source du succès de la perle de Huahine, un papa shaper et surfeur, une maman garante des valeurs, deux sœurs avec toujours de bons conseils et une hygiène de vie au top.





Présenté par Hinatea Boosie