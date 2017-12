Waaaaves : rétro de l'année 2017

Crédit photo : KMH PROD



Pour cette 50e et dernière émission de la deuxième saison, Waaaaves vous propose une rétrospective de l’année de ride écoulée.



Bêtisier, trips dans les îles, compétitions, free sessions, on vous réserve le meilleur de l’année 2017 dans cette émission à ne surtout pas manquer. Vous retrouverez les plus belles vagues que les riders ont surfé au fenua, mais aussi des grands moments de rire et de partage avec Hinatea.



Présenté par Hinatea Boosie