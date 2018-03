Waaaaves, le 100ème épisode (24 mars)

Depuis le 19 mars 2016, date de lancement du magazine, Waaaaves vous emmène chaque semaine surfer sur les vagues du Fenua, Tahiti, Moorea, aux Tuamotu, les Marquises mais également par-delà nos mers, en métropole, à Hawaii et aux Fidji. Des images, qui vous ont coupé le souffle, prises lors de compétitions internationales, telles que la Billabong Pro Tahiti, la Teahupo’o Tahiti Challenge, la Rangiroa Pro, la Pipe Masters de Hawaii, mais aussi lors de surf trip sur des secret spot avec la rubrique « Find Paradise ». Waaaaves, c’est aussi des portraits de riders connus tels que Michel Bourez, des reportages sur les étoiles montantes à l’image de Vahine Fierro et de Kauli Vaast mais aussi des rencontres avec des surfers moins connus mais tous aussi passionnés. Sans oublier le plein d’infos les résultats du Tour mondial WSL, auquel participe le Tahitien Michel Bourez, mais aussi des WQS pour suivre la jeune génération montante !



Pour la 100e, Waaaaves vous proposera un portrait étonnant sur Jean-Marie Marere. Il a été un grand champion de surf dans les années 1980, mais par la suite, il a connu des travers qui l’ont rendu obèse. Vous découvrirez comment il s’en est sorti grâce au surf. Zoom sur une nouvelle rubrique qui fera son apparition : le surf et le yoga. Le magazine se terminera sur la vidéo de la semaine.





Présenté par Hinatea Boosie