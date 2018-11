Waaaaves du 17 novembre

Le waterman hawaiien a passé il y a peu de temps une semaine au fenua pour rider Taapuna et Teahupo’o, en bodysurf, dans le cadre du tournage d'un film. Mike Stewart est considéré comme le pionnier du bodyboard, discipline dans laquelle il a décroché neuf titres de champion du monde. Agé aujourd'hui de 55 ans, il participe toujours à des contests notamment en bodysurf, où il est également 11 fois champion du monde. Il voue surtout une passion totale pour cette discipline pour plusieurs raisons : "

".

Proposé par Karim Mahdjouba

Crédit photo : KMH ProductionEn bodysurf , notre corps et le point de contact avec l’eau, donc en changeant l’attitude des différentes parties de notre corps on peut tout contrôler. Si tu veux aller vite tu contractes ton corps et si tu veux aller doucement il faut se relâcher et se rendre résistant. C’est vraiment une façon unique de surfer. Au lieu de surfer sur une planche, nous devenons la planche