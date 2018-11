Waaaaves avec Simon Thornton

Crédit photo : KMH Production



Au programme, cette semaine Waaaaves vous propose de partir à la rencontre du bodyboardeur et chargeur de gros Simon Thornton.Originaire d’Australie, il est arrivé au Fenua il y a plusieurs années pour surfer Teahupo’o et n’est plus jamais reparti. Désormais, il transmet sa passion à son fils.Nous vous proposons également votre rubrique sur l’alimentation des riders avec le petit déjeuner concocté par la petite championne Kelia Gallina, sans oublier la vidéo de la semaine.Proposé par Karim Mahdjouba