Waaaaves avec Matahi Drollet et Ariihoe Tefafana

Crédit photo : KMH MEDIA PRODUCTION



Cette semaine, Waaaaves vous propose un surf trip hors de Tahiti avec Matahi Drollet et Ariihoe Tefafana. Le surfeur de Teahupo’o et son ami de Papara sont partis se changer les idées sur une vague peu peuplée. C'est un spot particulier auquel ils ont chacun un attachement familial. Vous retrouverez Teiki Charles avec le quatrième volet de votre série Surf et Yoga, sans oublier la vidéo de la semaine.



Présenté par Hinatea Boosie