Waaaaves avec Maronui Richmond, bodyboardeur

Magazine hebdomadaire présenté par Revatua Rossoni

Produit par KMH Prod,

le magazine, vo

us propose, chaque samedi, de découvrir la culture et le way of life du surf sur le fenua, les personnages incontournables, les meilleures sessions de la semaine.Cette semaine, Revatua Rossoni vous emmène sur le spot de la Digue, à Papeete. Sur place, nous attend Maronui Richmond, l'un des meilleurs bodyboardeurs du fenua. Il s'est fait remarquer à la Sparkgreen Tahiti Challenge et a remporté la Taapuna Marster. C'est parti pour une session privée avec le champion. Waaaaves vous proposera également de découvrir la TAHITI SURF ACADEMY de Tereva David.

Découvrez également des news de la planète surf sans oublier Ta vidéo à la télé .