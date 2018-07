Waaaaves avec Jacky Hutia

Bodyboardeur de Mahina, Jacky Hutia est surtout un sportif accompli : vélo, course à pieds ou encore va'a, dans ce nouvel épisode de votre émission 100% Fenua, le "local boy" de la semaine vous fait découvrir ses passions ! Pour couronner le tout, il nous embarque dans un surf trip, sur sa vague préférée. Une droite aussi magique que dangereuse ...



Cette semaine, Waaaaves vous propose également le deuxième volet de votre rubrique "Choose Your boogie" avec Alann Poilvet, ainsi que la vidéo de la semaine.



Let's get some Waaaaves !