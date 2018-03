Waaaaves avec Henri Burns, Matahiarii Tehahe et Ariihoe Tefafana

Crédit photo : KMH MEDIA PRODUCTION



Cette semaine, Waaaaves vous propose le dernier volet du surf trip à Moorea avec Matahiarii Tehahe et Henri Burns. Ce sera l'occasion d’en savoir un peu plus sur leur préparation et les valeurs qu’ils défendent. Nos deux amis nous feront partager une session avec le surfeur pro de Papara, Ariihoe Tefafana. Vous découvrirez aussi des news de la planète surf sans oublier le zapping de la semaine.





Présenté par Hinatea Boosie