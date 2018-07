Waaaaves aux couleurs du Heiva

Cette semaine, alors que le Heiva i Tahiti 2018 touche à sa fin, Waaaaves se met aux couleurs de l'événement pour célébrer la réussite de cette 137ème édition.Dans ce nouvel épisode, vous ferrez la connaissance d'un freerider du Fenua, qui combine ses deux passions :le surf et la danse. Originaire de la presqu'île,est un habitué de Teahupo'o. Il est également danseur au sein de la troupe Tamari'i Toahotu Nui , qui a participé au Heiva de cette année, en catégorie Hura Tau.Vous retrouverez également la suite de votre rubrique "Choose your boogie" avec. Côté news, focus sur la création du Teahupo'o Surf Festival.Let's get some Waaaaves !