"Vous fumez ?.. A bientôt" : quand une société de pompes funèbres fait le buzz

Il voulait simplement "amuser des copains". Le patron des Pompes funèbres des Oliviers en métropole, a fait fabriquer une dizaine d'exemplaire d'un briquet un peu spécial.Deux photos prises par un internaute font le buzz sur Twitter. Sur la première on voit : "Vous fumez ? Merci... à bientôt !" et sur la seconde photo est inscrit le nom de la société de Pompes funèbres et son numéro.En moins d'une semaine, le tweet a été partagé plus de 37 000 fois... Un buzz auquel Ludovic Othman, le patron des Pompes funèbres, ne s'attendait pas. "Dans notre univers professionnel, on ne rit pas tous les jours. Je ne voudrais pas que ce trait d'humour soit mal interprété. C'est du troisième degré ! Je suis d'ailleurs moi-même fumeur. À l'origine, ce n'est pas une campagne de pub mais une blague à l'intention de mes proches...", a-t-il déclaré à Nice-matin.