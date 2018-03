Votre nouvelle émission écolo !

Jerry Biret, co-producteur du magazine revient sur la génèse de l’émission

« L'idée de créer une émission sur la thématique zéro déchet est venue tout naturellement : dans le « JT Vert », nous partageons les projets et les initiatives lancés sur le Fenua. Nous ne pouvions donc pas passer à côté du 1er Défi Zéro Déchet du Fenua. C'est donc tout naturellement que nous avons rencontré Sarah Sukhan, la créatrice de la série "Label Hina" et qui est à l'origine du défi.

Nous avons échangé sur le projet et c'est comme cela qu'est né le projet d'émission "Familles Zéro Pehu".»

Quels sont les objectifs ?

« Dans le « JT Vert », nous abordons régulièrement la thématique des déchets, en particulier celle du tri et du traitement des déchets. Or, chacun le sait, le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas. Le Défi "Zéro Déchet Tahiti" est donc le meilleur moyen de voir comment il est possible de produire un minimum de déchets dans notre vie quotidienne. Pour les émissions "Familles Zéro Pehu", nous avons voulu aborder ce sujet sous l'angle de la famille : Durant ces émissions, nous allons donc nous intéresser au point de vue de certaines familles qui participent au défi. Certaines personnes ont pris des décisions radicales dans leur vie. C'est ce que nous allons vous raconter durant ces différentes émissions.

Quels thèmes seront abordés dans les épisodes suivants ?

« Tous les thèmes seront abordés au cours de ces émissions. On va commencer par le tri des déchets bien sûr, passer ensuite par le compostage des déchets de cuisine, possible même en appartement, puis par la création des produits ménagers respectueux de l'environnement, etc... Nous avons découvert énormément de choses en suivant ces familles dans leurs aventures. Car il s'agit bien d'une aventure qui conduit certain à faire de nouveaux choix : faire la cuisine avec des produits frais ou encore renoncer à la capsule de café moulu...C'est une aventure vraie à laquelle nous vous convions...»