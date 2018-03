Votre magazine déco maison sur TNTV

Fred Henry, producteur du magazine nous en dit plus :



Comment vous est venue l'idée de faire ce magazine ?

« Nous avons eu l’idée lors d’un voyage aux Etats Unis. En Polynésie, il y a du potentiel. Des trésors cachés, des villas extraordinaires, et des gens qui ont du goût. Des couleurs et des ambiances que l’on voit nulle part ailleurs. Le style local est très riche et il se mélange avec le moderne. Il y a beaucoup d’émissions de déco en métropole et dorénavant il y aura une sur le Fenua ».

Qu'est-ce que ce magazine apportera aux téléspectateurs polynésiens ?

« Guide pratique, conseils de professionnels, idées de déco, les tendances, tout ce qui tourne autour de l’habitat. Les jardins et les potagers seront également à l’honneur, avec des conseils et des produits locaux. Comme son nom l’indique « Bien dans son Fare », c’est se sentir bien chez soi, et le bien-être fait partie de cette émission. »

Qu'est-ce qu'il le différencie des autres magazines déco ?

« C’est un magazine local réalisé sur le Fenua. De plus, Elodie Cinquin, la présentatrice est une passionnée de déco. Vous le découvrirez en regardant l’émission. »