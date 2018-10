Voitures, scooters et autres objets mis aux enchères

Comme on dit, le malheur des uns fait souvent le bonheur des autres. Et la 3e vente aux enchères publiques de l’État, organisée le mardi 23 octobre prochain à la gendarmerie de Faa’a, ne devrait pas contredire le proverbe. BMW, Chevrolet, Range Rover, Golf Volkswagen… pas moins de six voitures immatriculées de 2001 à 2008 sont sur la liste, aux côtés de deux scooters, d’une moto et d’un jet boat. Pirogue, planche de surf, de bodyboard, de kite, de snowboard, ensemble home cinéma, console PS4 et ses jeux… 28 lots seront en vente à partir de 9 heures du matin.



N'oubliez pas de vous présenter avec une pièce d'identité en cours de validité. Les biens achetés devront être obligatoirement enlevés le jour même. Venez donc équipés !



Plus d'infos sur le descriptif des lots, les modalités et conditions de la vente ci-dessous :