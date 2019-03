Vivez le Festival des Iles 2019 sur TNTV !

Cérémonie d’ouverture 2018 © Massimo Colombini FTF





Organisée par la Fédération Tahitienne de Football, la « Coupe du Monde des Iles » rassemblera plus de 2 000 personnes athlètes, staff et bénévoles compris, venants des 5 archipels. Durant 6 jours de compétition, ils s’affronteront en football, futsal et beach volley.