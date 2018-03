Vivez le Festival des Iles 2018 en exclusivité sur TNTV!

Cette année, la Fédération Tahitienne de Football célèbre le 10e anniversaire du Festival des Îles ! Une grande fête sportive et culturelle, qui réunira 2116 participants, originaires de 30 îles, représentants les 5 archipels du Fenua, du 1er au 7 avril 2018. Un nouveau record de participation qui impose ce festival comme l’événement sportif 100% Fenua rassemblant le plus de sportifs.



Pour permettre à la Polynésie toute entière de suivre les équipes engagées à travers les 6 jours de compétition, TNTV déploie un dispositif exceptionnel, couvrant l’événement à la télé, sur internet et sur facebook :