Viti reçoit un agrément au titre de la défiscalisation nationale

Le programme d’investissement, dont le coût est évalué à 425,5 millions de Fcfp a pour objectif d’offrir à la clientèle polynésienne un service mobile de télécommunications : voix, sms et données de quatrième génération (4G) sur l’ensemble des îles de la Société et en itinérance en 2G dans les autres archipels.La modernisation du réseau de télécommunications polynésien, dans laquelle s’inscrit le projet de Viti, figure parmi les actions retenues par le Pays dans sa stratégie du numérique et soutenues par l’Etat.