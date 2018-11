Vitesse sur les routes : la gendarmerie vous surveille

Rédaction web avec Sam Teinaore

La brigade motorisée de Faa’a n’a pas attendu le 30mort sur la route cette année pour renforcer ses contrôles. C’est sa mission quotidienne, comme le souligne le capitaine Sylvain Vigneux : "La brigade motorisée de Faa’a est une unité spécialisée en sécurité routière, donc des contrôles, il y en a tous les week-ends, ainsi que la semaine."Comme ce jeudi matin, jour férié, du côté de la RDO. Mais malgré un dispositif bien rôdé, plusieurs contrevenants ont pu passer entre les mailles du filet. Et ceux qui se font verbaliser ne sont pas toujours des habitués des délits routiers.Comme cet individu, qui a bien voulu témoigner sous couvert d’anonymat : "La voiture est neuve, j’étais dans la lancée, ça va tellement vite ce genre de voiture, tente-t-il de se justifier. J’ai freiné en bas, mais c’était trop tard. C’est mon premier PV pour excès de vitesse, et mon premier PV tout court, je n’en ai jamais eu avant. J’ai toujours été prudent, mais là je ne sais pas, j’ai eu le pied lourd… Après, c’est de ma faute, donc je vais assumer. Je vais payer et je ne vais plus recommencer."En une matinée sur la portion de RDO entre Pamatai et Puurai, la brigade motorisée a relevé 20 infractions au code de la route. Seize excès de vitesse, 2 scooters dont la puissance ne permet pas de circuler sur la RDO, un port de casque non-homologué et un pot d’échappement non-homologué.