Vitesse sur la RDO : 12 infractions en moins de trois heures

12 infractions dont cinq en excès de grande vitesse, en moins de trois heures relevées par les gendarmes, ce week-end, sur la RDO. Les contrôles ont été effectués par la brigade motorisée de Faa'a, dans le sens Punaauia-Papeete.



Une moto de grosse cylindrée a été contrôlée à 167 km/h. Le pilote, non titulaire du permis de conduire, fait l’objet d’une convocation en justice. L'engin a fait l’objet d’une mesure d’immobilisation.



Suite à ces constats, la gendarmerie souhaite adresser un message à l'attention des conducteurs du fenua :



" La vitesse provoque et aggrave les accidents car elle influe sur la capacité du conducteur à s’adapter aux situations rencontrées (perte de contrôle, allongement de la distance d’arrêt, réduction du champ visuel) et aggrave les conséquences corporelles car le choc est plus violent. "