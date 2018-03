Visitez le marae de Paea au temps des tupuna

Rédaction web

« On va faire vivre une expérience immersive aux touristes au travers d’une application mobile qui leur fera visiter la Polynésie d’Antan dans le cadre de la réalité augmentée » explique Phillipe Martin, le responsable des études chez Poly3D .Les élèves souhaitent acheminer leur projet sous une forme de visite guidée à travers l’histoire de la culture. Cette application reconstituera plusieurs scènes du Tahiti d’Antan comme par exemple une cérémonie d’offrandes reconstituée grâce à une animation en 3D. Pour créer une immersion encore plus réelle, Poly 3D mettra en place la création d’un personnage qui accompagnera le visiteur à travers le temps.L’utilisateur de l’application pourra ainsi voir apparaître des animations, des images, des scènes, du son, et aussi recevoir toutes les informations dans sa langue natale. Cette application sera par la suite téléchargeable sur Apple Store et GooglePlay Store. L’école s’inscrit avec ce projet dans une stratégie de développement du tourisme mais affiche aussi sa volonté de rendre la culture polynésienne simple, amusante et plus accessible.