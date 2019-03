Visitez le Village de l'alimentation et de l'innovation du 28 au 30 mars

Manger mieux, pour sa santé et en respectant l'environnement : c'est le message que fait passer le Village de l'alimentation et de l'innovation. Cet événement, lancé en 2017 à l'initiative de Manihi Lefoc d'Asae conseil, propose des conférences, ateliers culinaires, projections de films et animations diverses.Le thème de cette nouvelle édition est "sens et émotions". Ce thème sera décliné à travers chacun des espaces, chacune des animations, à destination de la communauté des professionnels mais aussi du grand public, avec des objectifs bien précis :> Donner du sens à ce que nous mangeons et à la façon dont nous le consommons.> Découvrir l’influence de nos sens dans notre rapport à l’Alimentation.> Comprendre le lien étroit entre nos émotions et notre comportement alimentaire.> Créer des émotions en cuisine au service d’une alimentation locale, saine et durable.Parmi les intervenants, des psychologues, coachs sportifs, représentants d'associations de protection de l'environnement, chercheurs...Découvrez le programme complet du Village :