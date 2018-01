Visite gouvernementale à bord du Fugro Supporter

Le président Edouard Fritch, le ministre en charge du numérique Jean-Christophe Bouissou, le ministre du Développement des ressources primaires, Tearii Alpha, le ministre de l’Equipement, Luc Faatau, et le pdg de l’OPT (Office des Postes et télécommunications), Jean-François Martin, ont visité, mercredi après-midi, les installations techniques du navire Fugro supporter.



Ce navire a réalisé l’acquisition des données bathymétriques et géologiques des fonds sous-marins sur une longueur totale de 2700 kms pour le tracé du câble sous-marin Natitua.



Ces données vont permettre à l’Office des postes et télécommunications et à Alcatel Submarine Networks de définir le tracé définitif de la route du câble Natitua qui sera mis en service fin 2018.



Rédaction web avec communiqué