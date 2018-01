Visite de la ministre des Outre-mer : le programme détaillé

DIMANCHE 21 JANVIER



LUNDI 22 JANVIER



MARDI 23 JANVIER



MERCREDI 24 JANVIER



JEUDI 25 JANVIER



VENDREDI 26 JANVIER



La ministre des Outre-mer, Annick Girardin, sera en Polynésie du dimanche 21 au vendredi 26 janvier. Une visite officielle au pas de course où elle passera par Tahiti, les Marquises et les Tuamotu.6 h Accueil à l’aéroport de Tahiti Faa’a par les autorités civiles et militaires6h30 Point presse7h30 Dépôt de gerbe par la Ministre des Outre-Mer au monument aux Morts de la ville de Papeete - Avenue Pouvana’a a O’opa8h00 Visite du marché de Papeete et rencontre avec la population9h30 Entretien avec M. Edouard Fritch, Président de la Polynésie françaisePrésidence de la Polynésie française10 h Entretien avec M. Marcel Tuihani, Président de l’Assemblée de la Polynésie française - Assemblée de la Polynésie française.10h30 Rencontre avec le Syndicat pour la promotion des communes de Polynésie française – salle de réunion du SPC-PF à Patutoa - Papeete14h30 Visite du foyer d’accueil pour femmes « Pu O Te Hau » - commune de Pirae15h30 Rencontre avec les associations de lutte contre les violences faites aux femmes avec une séquence consacrée à la condition féminine en Polynésie française (association des femmes océaniennes…) - mairie de Pirae18 h Entretien avec M. Winiki SAGE, Président du Conseil économique, social et culturel de la Polynésie française- Résidence du Haut-Commissaire, à Papeete18h30 Entretien avec M. Christian Vernaudon, Conseiller économique, social et environnemental – Résidence du Haut-Commissaire, à Papeete11h30 Accueil à l’aéroport de Hiva Oa par M. Etienne Tehaamoana, maire de la commune de Hiva Oa, et son conseil municipal12 h Levée des couleurs et de dépôt de gerbe par la Ministre des Outre-Mer12h30 Inauguration de la cantine scolaire communale, dévoilement de plaquesAccueil par les enfants et les enseignants, discours d’accueil du maire de Hiva Oa13h15 Déjeuner avec la population15 h Visite de l’ensemble cérémoniel Tohua UpekeVallée de Taaoa16h10 Présentation de la 1ère compagnie du Régiment du service militaire adapté de Polynésie française (RSMA-PF)17h15 Visite de l’usine Tahiti Bio19h30 Dîner avec les trois Maires des Marquises Sud : Etienne Tehaamoana, maire de Hiva Oa, Félix Barsinas, maire de Tahuata, Henri Tuieinui, maire de Fatu Hiva8h40 Accueil à l’aéroport de Nuku Hiva par M. Benoît KAUTAI, Maire de Nuku Hiva, et son conseil municipal10h15 Levée des couleurs et de dépôt de gerbe par la Ministre des Outre-Mer - Monument aux Morts de Taiohae -11 h Discours d’accueil du Maire de Nuku Hiva, mot de remerciement de la Ministre des Outre-Mer, spectacle de danses traditionnelles11h45 Déjeuner avec les trois maires des Marquises Nord et la population : Benoît Kautai, maire de Nuku Hiva, Joseph Kaiha, maire de Ua Pou, Nestor Ohu, maire de Ua Huka13 h Présentation du plan communal de gestion des déchets sur le site du point central d’apport volontaire13h45 Inauguration du « tiki » surplombant la baie de TaiohaePrésentation de l’œuvre par l’artiste et du projet de développement du site par le Maire puis visite du fare des artisans9 h Assises des Outre-mer - Réunion du comité d’orientationPrésentation des travaux des tables rondesSalle Fenua, Résidence du Haut-commissaire, à Papeete10 h Point presse - Résidence de Papeete, Salle des archipels11 h Séquence Politique de la ville - visite d’un quartier prioritaire de Mahina12 h Inauguration des travaux d’aménagement de la Pointe Vénus à Mahina Dévoilement de plaquesDéjeuner avec la population à la Pointe Vénus – Commune de Mahina16 h Installation du Comité de projet institut d’archives et de documentation sur le fait nucléaire en Polynésie françaiseSalle Fenua, Résidence du Haut-commissaire de Papeete18h00 Visite des terrains et bâtiments de l’ancien Commandement de la MarineFront de mer – Papeete9h10 Arrivée à l’aéroport, accueil par M. Reupena Taputuarai, maire de Arutua et son conseil municipal9h45 Accueil de la Ministre des Outre-mer par la population de Arutua, Quai Rautini10h15 Arrivée à la mairie : levée des couleurs et hymnes.Discours du maire, du président de la Polynésie française et de la ministre des Outre-Mer, korero, chants et danses traditionnels11h15 Visite de la mairie-abri de survie, discussion avec les élus des problématiques liées aux risques naturels, à l’eau potable et au développement de la pêche et de la perliculture.12h00 Pose de la première pierre de la marina14h15 Visite de la ferme perlière Pommier18h30 Journal télévisé de TNTV19h00 Journal télévisé de Polynésie 1ère20h00 Réception à la Présidence de la Polynésie françaiseDiscours du Président de la Polynésie françaiseDiscours de la Ministre des Outre-Mer8h25 Départ pour Paris par le vol AF077