Visite de la consule américaine de Fidji

Leah Georges, consul général des États-Unis à Fidji, et Christopher Kozely, consul honoraire des États-Unis à Tahiti, ont été reçu dans l'après-midi du lundi 4 août à la présidence.

Selon le communiqué officiel, Gaston Flosse et Leah Georges ont essentiellement discuté du projet Mahana Beach. Le président souhaite également l'ouverture de nouvelles lignes aériennes avec les États-Unis et des démarches simplifiées pour l'attribution des visas.