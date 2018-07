Visite de Gérald Darmanin en Polynésie: le programme

Gérald Darmanin devrait arriver en Polynésie tôt vendredi matin. Au programme de cette journée, des entrevues avec les présidents du pays et de l'assemblée avant d'aller à la rencontre des services des douanes à Motu Uta. Le ministre de l'action et des comptes publics, qui a sous sa tutelle les douanes françaises pourra ainsi se rendre compte de l'action des douanes en Polynésie française, notamment en matière de lutte contre les stupéfiants. Il sera aussi question de social, de tourisme, de culture, de pêche et de mareyage lors de ce séjour dans nos îles.