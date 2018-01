Visite d’Annick Girardin : la Codim revendique un statut pour les Marquises

Le maire de Tahuata poursuit : "On pense à l’exemple de St Barthélémy, à celui des Provinces de Nouvelle-Calédonie... ou bien au Conseil des archipels. A nous de trouver le bon compromis pour le bien-être de notre population (...) On aimerait qu’il y ait une meilleure considération des instances dirigeantes locales, au niveau du Pays. On ne veut pas être en conflit perpétuel et on n’est pas radicaux. On reste au sein de la Polynésie, mais rien n’empêche de réfléchir à une évolution statutaire pour que notre territoire soit mieux considéré."



Pour Félix Barsinas : "La période est très propice pour relancer ce dossier, mais on pense par la suite aller à Paris avec les six maires, et discuter avec ce nouveau gouvernement pour faire avancer les choses. Les parlementaires polynésiens travaillent sur la question de l’évolution du statut du Pays. On pourrait faire d’une pierre deux coups pour que les Marquises en bénéficient. Lucien Kimitete menait déjà ce combat il y a plus de trente ans. Aujourd’hui, la nouvelle génération de maires Marquisiens le poursuit. Il doit être mené de concert avec les autorités de l’Etat, du Pays, et avec la population des Marquises".



Les élus de la Terre des Hommes espèrent que cette thématique de la décentralisation aura également sa place dans la campagne des Territoriales : "Nous ferons entendre nos voix. Nous avons prévu une réunion bientôt. Nous espérons inscrire quelque chose dans les différentes professions de foi pour les élections."