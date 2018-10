Virginie Biret, grande dame du tifaifai

Rédaction Web avec Sophie Guébel

À 79 ans, Virginie Biret est une figure emblématique de l’artisanat local. Vendredi, elle inaugurait le tout 1er festival international dédié au tifaifai, à la mairie de Punaauia. La plupart des modèles exposés ont été cousus main par Virginie. Cette vieille dame aux doigts de fée a créé son premier tifaifai à l’âge de 16 ans. "Je regardais l’une de mes tantes qui était en train de faire un tifaifai et, je ne sais pas…, je suis allée chercher deux draps et j’ai réalisé mon premier tifaifai !", confie celle qui a appris à coudre à l’école.Depuis, Virginie ne cesse de coudre à la main comme le faisait sa grand-mère. Certaines de ses créations sont plus dures que d’autres à réaliser. Mais quand on aime, on ne compte pas ses heures de travail. "J’aime ça, dit-elle simplement dans un sourire. Peut-être que ça vient de notre grand-mère, parce que dans notre famille, on en fait beaucoup. C’est peut-être aussi le mélange des couleurs… et l’histoire ! Nos tifaifai ont une histoire, certains ont été réalisés par notre oncle, et il n’y en a pas d’autres comme les nôtres." Des motifs uniques et surtout protégés.Aujourd’hui, Virginie regrette les tifaifai cousus à la machine mais aussi les copies importées de l’étranger. C’est pourquoi derrière un rideau tendu à la mairie de Punaauia, se trouvent des trésors préservés des objectifs et des caméras. "Il y a les tifaifai des îles Cook, de Wallis, et d’autres de nos grands-mères, détaille-t-elle. Ce sont des tifaifai qu’on ne trouvera plus jamais, parce que ce sont de tout petits carreaux cousus à la main…"Il vous faudra payer 200 Fcfp pour voir ces créations. Les fonds iront aux familles qui ont accepté de prêter leur tifaifai. À travers ce festival, qui fermera ses portes ce dimanche, Virginie souhaite montrer aux jeunes qu’il faut continuer de donner vie à ce trésor de Polynésie.Des démonstrations de tifaifai sont prévues ce dimanche à partir de 9 heures.