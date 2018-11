Violences familiales en Polynésie : l'UPF recherche des témoignages

En Polynésie, les chiffres sur les violences au sein des familles sont des plus inquiétants. Les forces de l'ordre interviennent pour des différends familiaux près de 6 fois par jour en moyenne . Et dans le plan prévention de la délinquance 2018-2020 , il est indiqué que les violences intra-familiales augmentent au fenua, et qu'elles se situent bien au-dessus des moyennes nationales. Parmi les atteintes volontaires à l’intégrité physique (AVIP), les violences intra-familiales représentent un volume conséquent : 65% des faits en matière de blessures volontaires."La Polynésie est le territoire d'outre-mer où il y a le plus fort taux de violences familiales. Mais les chiffres sont peu précis car ce sont ceux des forces de l'ordre et de la justice" souligne Loïs Bastide, maître de conférences en sociologie à l'Université de la Polynésie française (UPF). En effet, ces chiffres ne sont pas forcément le reflet de la réalité actuelle : "certains milieux sociaux sont très fermés ici et les personnes témoignent rarement des violences subies. Il faut instaurer une relation de confiance. Nous n'avons pas encore assez de visibilité sur ce qui se passe vraiment dans les familles" déplore le chercheur.Afin d'expliquer ces chiffres et de mieux comprendre le processus d'entrée à la violence au sein des familles, Loïs Bastide dirige depuis un an déjà une recherche sur les violences familiales en Polynésie : "C'est une étude de type qualitative, mais également à visée informative. Et elle pourra être utile pour la politique publique et pour les campagnes de prévention". L'étude est financée par l'INJEP (un observatoire du Ministère de l'Education Nationale) et hébergée par la Maison des Sciences de l'Homme et du Pacifique.