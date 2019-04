Village tahitien : les premiers coups de pelle attendus

Le projet de Village tahitien verra-t-il le jour ? Alors que les négociations avec les investisseurs Néo-Zélandais arrivaient à terme vendredi dernier, le Vice-président leur a accordé un délai supplémentaire de 45 jours.Pourquoi ce délai est-il nécessaire ? Le projet Maori a-t-il de réelles chances de voir le jour ? Et quand ? C’était l’objet d’un comité de pilotage, ce mardi après-midi, à la vice-présidence.TNAD avait lancé en novembre 2017 une procédure d’appel à projet international en vue de l’attribution de 6 lots à vocation touristique, sur les 16 qui composent le projet général du Village tahitien, situé dans la commune de Punaauia.C'est le groupement Kaitiaki Tagaloa qui avait remporté l'appel d'offres. Sur les 6 lots, le groupement d’investisseurs Néo-Zélandais retenus, propose la réalisation de 4 hôtels de 3 à 5 étoiles, soit 1300 chambres. Plus 2 résidences hôtelières de 600 unités. Soit au total 2000 unités.Le report de date limite des négociations ne semble pas vraiment inquiéter le maire de Punaauia Simplicio Lissant. "Le vice-président a fait un rapport en toute transparence sur les raisons qui motivent ce report de 45 jours pour essayer d'avoir absolument les garanties financières des investisseurs. (...) Les choses avances. Laissons faire les 45 jours pour éventuellement aboutir à la signature du protocole. (...) Je pense que lorsqu'il s'agit de 70 milliards, il faut bien faire les choses (...)"Il souligne cependant : "il faut vraiment qu'on se mette autour de la table sur les conditions d'exécution des travaux. C'est ce qu'attend la population : les va-et-viens des camions, comment ça va se faire, les agrégats, où est-ce qu'on va aller les chercher pour le remblais etc."Les choses semblent avancer concernant les autres lots. TNAD annonce le lancement de l’appel à candidatures international de maîtrise d’œuvre pour la réalisation du futur Complexe de congrès et de spectacles, mais aussi le lancement prochain des projets de Marina (Lot N°13) et du Centre culturel (Lot N°11) rattachés au Village tahitien.Le Village tahitien est un enjeu des municipales de 2020 dans la commune de Punaauia où Teva Rohfritsch et Simplicio Lissant semblent être tous deux candidats...