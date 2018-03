Vigilance orange, route coupée et inondations

Mike Leyral

Il est cependant recommandé de limiter ses déplacements, car nous sommes en vigilance orange sur les Îles-du-Vent, les Raromatai, ainsi que les Australes du centre et du sud.Un important éboulement s'est produit à Mahaena, comme nous l'indiquions sur notre page FB dans la nuit. Selon le haut-commissariat, il a "endommagé 2 habitations dont les occupants ont été relogés chez des voisins". Il n'y a pas de blessés.La route de ceinture "a été recouverte de gravats et de roches sur 50 m de longueur et une hauteur de 4 m environ" poursuit le communiqué du haut-commissariat. "La circulation est interrompue jusqu’à nouvel ordre, le service de l'équipement et des moyens privés locaux sont mobilisés."D'autres éboulements ont eu lieu à Mahinarama.L'eau et/ou l'électricité sont coupées dans plusieurs quartiers, et des inondations ont été signalées, notamment à Punaauia.Les habitants de Te Maru ata sont restés plusieurs heures sans électricité. Un arbre est tombé et a sectionné des câbles. Une équipe de EDT a dû intervenir.TNTV vous tiendra bien sûr informés des autres incidents liés aux intempéries.