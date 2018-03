Vigilance jaune pour les orages : René Bidal appelle à la prudence

à l’approche d’un orage, éviter d’utiliser le téléphone et tout appareil électrique, débrancher les installations électriques sensibles ;

ne pas se positionner sur un point haut ou exposé, ne pas s’abriter sous les arbres. Le cas échéant, rester à l’intérieur du véhicule pour se protéger des impacts de la foudre ;

ne pas s'approcher des rivières, ni des grands caniveaux situés le long des routes qui peuvent se transformer en torrent, et attirer l'attention des enfants sur ce danger ;

veiller au curage des évacuations d'eaux des maisons (gouttières, caniveaux…) ;

limiter les trajets en véhicule sur la route en raison du risque de chute de pierres, de glissements de terrain, coulées de boue, et de nappes d'eau sur la chaussée ;

réduire la vitesse du véhicule et augmenter la distance de sécurité ;

limiter les sorties en mer ;

suivre régulièrement les bulletins émis par Météo France."

"Les Îles du Vent et des Tuamotu sud et ouest sont placées en vigilance Jaune. Une activité orageuse est en effet susceptible de se développer dans la journée sur les Iles du Vent et les Tuamotu sud et ouest, pouvant entraîner sous grains orageux des cumuls de précipitations importants.Cette vigilance météorologique me conduit à alerter les maires concernés et à appeler la population à respecter strictement les consignes de sécurité diffusées par Météo France et notamment les recommandations suivantes :