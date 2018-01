Vigilance jaune pour la Société, les Tuamotu et les Gambier

ILES SOUS LE VENT



Temps maussade jusqu'à vendredi soir, avec un ciel couvert, des passages d'averses fréquents et parfois marqués et accompagnées d'orage.

Vent faible à modéré de Nord Est cette nuit, tournant au secteur Nord puis au Nord-Ouest modéré jeudi, rafales 30/40 kilomètres/heure. Il se renforce vendredi avec des rafales atteignant 80kilomètres/heure.

Mer devenant agitée jeudi, forte vendredi. Houle courte de Sud-Est d'1 mètre à 1 mètre 50 jeudi, 2 mètres 50 vendredi.



TAHITI ET MOOREA



Cette nuit jusqu'à vendredi soir, le temps est maussade avec un ciel très chargé, des passages d'averses parfois de forte intensité et accompagnées d'orage . Températures extrêmes prévues : 24 et 28 degrés Celsius.

Vent faible à modéré de Nord Est cette nuit, tournant au secteur Nord puis au Nord-Ouest modéré jeudi, rafales 30/40 kilomètres/heure. Il se renforce vendredi avec des rafales atteignant 80kilomètres/heure.

Mer devenant agitée jeudi, forte vendredi. Houle courte de Sud-Est d'1 mètre à 1 mètre 50 jeudi, 2 mètres 50 vendredi.



MARQUISES



Jeudi et vendredi, le soleil prédomine largement.

Vent modéré de Nord-Est.

Mer agitée. Houle courte d'Est-Nord-Est d'1 mètre 50.



TUAMOTU ET GAMBIER



Un temps très nuageux à couvert avec des averses tend à se généraliser cette nuit et demain jeudi. Des grains orageux sont également possibles. Un moment d'accalmie sur le Sud Tuamotu/Gambier cette nuit et jeudi matin sera suivie d'une nouvelle aggravation vendredi avec des cumuls de précipitations importants. Une amélioration est attendue vendredi après midi sur le Nord Est, le Nord et l'Est Tuamotu avec un ciel voilé.

Vent faible à modéré de secteur Nord sur les Tuamotu cette nuit et jeudi, d'Est à Sud-Est modéré de Hereheretue à Tematangi. Il se renforce vendredi, en venant au Nord Ouest assez fort vers Hereheretue, de Nord sur le Sud Tuamotu/Gambier, rafales 60/70 kilomètres/heure.

Mer peu agitée à agitée, forte vendredi vers Hereheretue, Sud Tuamotu/Gambier. Houle courte de secteur Sud Est d'1 mètre/1 mètre 50 prédominante jeudi.



AUSTRALES



Au Nord, un voile d'altitude s'épaississant annonce l'arrivée jeudi d'une nouvelle perturbation d'Ouest synonyme de fortes pluies jusqu'à vendredi. A Rapa, le soleil sera voilé par des nuages d'altitude envahissant le jeudi puis temps pluvieux vendredi.

Vent assez fort d'Est à Sud-Est, rafales à 60/70 kilomètres/heure. Il se renforce vendredi avec des rafales pouvant dépasser les 100 kilomètres/heure.

Mer agitée à forte. Houle courte de Sud-Est autour de 2 mètres 50 voire 3 mètres.



COMPLEMENT POUR LA PECHE ET LA NAVIGATION DE PLAISANCE DANS LE TRIANGLE TAHITI MAUPITI MANIHI



Il n'y a pas d'avis de vent fort en cours ni prévu. Vent 05/10 noeuds de secteur Nord cette nuit, 10/15 noeuds jeudi, rafales 30 noeuds. Vendredi, il vire au Nord Ouest 10/15 noeuds vers Manihi, 20/25 noeuds vers la Société, rafales 40 noeuds. Mer peu agitée devenant agitée jeudi, forte vendredi sur le Société. Houle courte de Sud à Sud-Est d'1 mètre à 1 mètre 50.