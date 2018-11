Vidéos - Une attaque "terroriste" au couteau en pleine rue à Melbourne

"Nous traitons désormais ceci comme un événement terroriste", a déclaré Graham Ashton, le patron de la police de l'État de Victoria, dans le sud de l'Australie. Le suspect, qui a été capturé par la police et est mort en détention, "était connu de nous" et son véhicule 4x4 était rempli de bouteilles de gaz, a-t-il ajouté.



Le groupe jihadiste État islamique (EI) a revendiqué l'attaque par l'intermédiaire de son agence de propagande Amaq. "L'auteur de l'opération (...) à Melbourne (...) était un combattant de l'État islamique et a mené l'opération en réponse à des appels à cibler des ressortissants des pays membres de la coalition" internationale antijihadistes dirigée par les États-Unis, a indiqué Amaq. Les enquêteurs avaient déclaré dans un premier temps que l'homme n'avait pas de lien connu avec le terrorisme. Mais Ashton a déclaré ensuite qu'il était connu des autorités en raison de relations familiales et résidait en Australie depuis des décennies.