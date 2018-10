Vidéos - Une application mobile, comment ? Pour quoi faire ?

La Web Zone du 16 octobre 2018



Une nouvelle application a vu le jour au fenua : Ma'a express. Elle permet de choisir dans une liste de restaurants, consulter les menus et se faire livrer son repas à domicile. Le concept n'est pas nouveau, il existe déjà en métropole et à l'étranger mais il s'agit de la première appli du genre en Polynésie.



À l'origine : Teva Manfred Raufau, patron de Takeawayfood, une société de livraison de repas. Ancien employé d'un restaurant de Papeete, il se rend rapidement compte d'un manque dans le service. Il crée sa société et travaille avec plusieurs restaurateurs pour livrer des plats. Il lui vient ensuite une idée : en faire une application mobile. "Le concept était dans ma tête. j'ai fait quelques recherches et j'ai vu que ce genre d'application existait déjà. (...) Ce qui me pousse, c'est la demande des restaurateurs mais aussi les consommateurs comme les personnes à mobilité réduite qui ne peuvent pas se déplacer pour récupérer leur plat."