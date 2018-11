Vidéos - TikTok, l'appli qui bat Facebook en nombre de téléchargements

Si vous êtes né avant les années 2000, il y a peu de chances que vous soyez un utilisateur actif de TikTok. Mais vous avez sûrement déjà vu votre petit-frère / petite soeur ou votre nièce, neveu, fille, fils... en train de danser frénétiquement devant son smartphone.Sur TikTok, vous pouvez choisir une musique et danser, chanter en playback en vous filmant. Il est aussi possible d'ajouter des filtres comme sur Snapchat et Instagram. Les vidéos durent 15 secondes et ce sont ensuite les plus likées, partagées, qui remontent dans le flux du réseau social.Sur TikTok, les utilisateurs se lancent également régulièrement des défis : essayer le plus de vêtements, le plus de chaussures en 15 secondes, s'arrêter quand on entend un "clic" dans la chanson...C'est notamment sur TikTok qu'est né le Punaauia Street Challenge sur une musique d'un DJ de Tahiti.Mais l'application n'est pas utilisée de la même manière partout dans le monde. En Asie, les internautes préfèrent s'amuser à créer des vidéos humoristiques...