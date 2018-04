Vidéos - The Voice : le jury en larmes pour le départ du Kanak Gulaan

Rédaction web

Vous avez pu suivre cette soirée sur votre chaîne Tahiti Nui Télévision. Les duels de talents ont commencé dans The Voice. Et samedi un passage a particulièrement marqué la soirée : celui de Maëlle et Gulaan, candidats de Zazie.Maëlle et Gulaan : deux voix exceptionnelles qui ont fait fondre en larmes les 4 coaches. Une première dans The Voice. Le duo a interprété Fragile de Sting.Malgré sa performance, Gulaan, originaire de Nouvelle-Calédonie, a dû laisser sa place à sa jeune adversaire de 16 ans. "Ça va être impossible pour moi", a lancé Zazie la voix tremblante avant de faire son choix. "On est tous en train de pleurer, c'est pas normal", a déclaré Florent Pagny. Les animateurs ont demandé un break pour reprendre leurs esprits.Zazie est montée sur scène saluer une dernière fois l'artiste et Pascal Obispo a carrément quitté le plateau pour aller pleurer en coulisses. "Je vous remercie, je n'ai pas beaucoup de choses à dire. J'espère qu'on se reverra sous d'autres cieux", a déclaré Gulaan.