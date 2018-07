Vidéos - Shell Va’a grand vainqueur de la Faati Moorea

Le Parc Vairai de Punaauia a accueilli le départ pour la première fois, une sortie par la passe de Taapuna, avant un tour au large de Moorea et retour au Parc Vairai.



Les 33 équipages se sont affrontés sous un vent latéral au retour qui a usé les rameurs. Les va’a se sont livrés un gros combat pour les places d’honneur derrière Shell.



Mention spéciale à Air Tahiti, qui se classe troisième malgré un chavirage à Haapiti, et qui a signé une fantastique remontée.



On écoute Taaroa Dubois, moteur du vainqueur Shell.