Vidéos - Rugby : le crunch tahitien tient ses promesses !

Menée 21 à 16, Pirae presse dans les dernières minutes, et son jeune numéro 10, Tamatoa Delorme (18 ans), subit un plaquage litigieux juste devant ses supporters... et sous les yeux de l'arbitre de touche. Le stade se lève, et Faa'a prend un carton rouge. Mais il ne reste plus qu'une minute à jouer : les verts défendent avec vaillance, et soulèvent pour la deuxième année consécutive le trophée de champion de Polynésie. Faa'a peut désormais tenter la passe de trois, comme l'avait fait, en 2014, 2015 et 2016, une certaine équipe de... Pirae. A noter que lors de la rencontre Papeete / Punaauia qui comptait pour la troisième place, c'est Punaauia qui s'impose sur le score de 17 à 10.