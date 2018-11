Vidéos - Réseaux sociaux : le défi de l’œuf ne fait pas l'unanimité

Certains auraient d'autres défis à lancer aux jeunes polynésiens : "En 2018... on aurait pu évoluer en défi : genre la plus grosse omelette ou la plus esthétique et l'offrir aux familles nombreuses ou autres", propose un internaute dans un groupe. "Les jeunes, j'ai un défi pour vous : vous vous filmez en train de faire la vaisselle, laver le linge, balayer la maison, parau les pehu... Et vous gagnerez le respect des adultes", écrit un autre.