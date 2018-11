Vidéos - René Bidal : "Il est essentiel que nous ayons toujours en tête que la guerre est une horreur"

Le Haut-commissaire René Bidal rappelle que "personne n’a oublié l’engagement de ces Poilus du Pacifique, et de ce Bataillon du Pacifique, que constituaient également les Wallisiens et les Calédoniens. Personne n’a oublié, car pour une majorité d’entre eux, ils sont morts sur une terre française qu’ils ne connaissaient pas avant de partir. C’était très important, encore plus ici qu’ailleurs, d’honorer l’engagement de ces Poilus. Ce furent de grands soldats : tout le monde, y compris le Maréchal Foch à la fin de la guerre, a noté l’engagement exceptionnel du Bataillon du Pacifique, et des Polynésiens en particulier. Ce qui d’ailleurs correspond à leur nature en général : quand ils s’engagent ils s’engagent à fond. C’est important de ne pas oublier, et de ne pas oublier, comme l’a dit le Président de la République, d’imaginer que cela était constitutif d’une réflexion beaucoup plus large sur la Paix. C’est aussi important de constater l’attachement des familles, des enfants, des petits-enfants et arrières petits-enfants polynésiens, à ce glorieux grand-père qui est allé combattre en France et qui, de fait, les rapproche affectivement de la nation.

La Paix est fragile. On voit très bien qu’en Europe, en ce moment, les nationalismes, le vent de la division peuvent exister. En lisant le message du Président de la République, vous avez pu entendre combien l’unité Européenne étaient importante pour préserver cette paix, car chacun des pays est faible par rapport aux mouvements du monde, et il est essentiel que nous ayons toujours en tête que la guerre est une horreur, et comme justement nous sommes en paix depuis très longtemps : nous avons un peu tendance à oublier l’horreur qu’ont subi les Poilus pendant 4 ans. Le message essentiel c’est celui de préserver la paix, et pour cela, de préserver l’unité européenne".