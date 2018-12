Vidéos - Radio Tefana : réactions en cascades après la garde à vue de Temaru

Rédaction web

Le procureur a détaillé l'historique de l'affaire Radio Tefana. C'est suite à un contrôle en 2009 de la chambre territoriale des comptes qu'une enquête préliminaire pour détournements de fonds publics et prise illégale d'intérêt a été ouverte en avril 2014.Hervé Leroy explique que l'audition d'Oscar Temaru, Vito Maamaatuaiahutapu, et Heinui Le Caill, avait pour but de déterminer notamment "les conditions et les motifs qui ont présidé à l'attribution de subventions communales conséquentes et à la mise à disposition d'employés municipaux : 7 puis 2 sur la période 2009-2017". Le procureur dévoile le montant de ces subventions : 110 660 000 Fcfp de 2010 à 2013 et 81 850 000 Fcfp de 2014 à 2017. La masse salariale pesant sur la commune a été de 80 713 569 Fcfp concernant les 7 employés municipaux détachés à la radio de 2009 à mai 2017 et de 72 944 670 Fcfp d'octobre 2009 à mai 2017 pour 2 employés municipaux sédentarisés à la radio après réintégration en février 2010 des 5 autres agents dans les services municipaux.L'enquête est terminée. C'est désormais au procureur de décider de la suite à y donner : soit un classement sans suite, soit un renvoi directement au tribunal correctionnel.