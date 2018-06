Vidéos - Quand Emmanuel Macron recadre un ado

"Non, ça tu ne peux pas...", a lancé le Président alors qu'il serrait la main de collégiens ayant assisté à la cérémonie à Suresnes (Hauts-de-Seine). "Tu es là dans une cérémonie officielle, tu te comportes comme il faut. Tu peux faire l'imbécile, mais aujourd'hui c'est la Marseillaise et le Chant des partisans. Tu m'appelles monsieur le Président de la République, ou monsieur. D'accord ?", a-t-il ajouté en s'adressant à l'adolescent appuyé à la barrière, face à lui.Le jeune, qui avait entonné les premiers mots de l'Internationale à l'approche du chef de l'Etat, s'est alors excusé en lui disant : "Oui, monsieur le Président"."C'est bien. Et tu fais les choses dans le bon ordre. Le jour où tu veux faire la révolution, tu apprends d'abord à avoir un diplôme et à te nourrir toi-même, d'accord ? Et à ce moment-là tu iras donner des leçons aux autres", a ajouté Emmanuel Macron avant de lui tapoter l'avant-bras.Plus tard, le Président a posté sur son compte Facebook la suite de la conversation avec l'adolescent. "Le Brevet la semaine prochaine, et je compte sur vous pour la suite", a lancé Emmanuel Macron au jeune homme. "Mais je l'ai déjà" a rétorqué l'adolescent."Oui mais tu l'as par les points, tu vas quand même le passer. Vise le plus haut possible"."Mais à quoi ça sert la mention ?", a demandé l'ado au Président."Si tu veux montrer ce dont tu es capable et aller le plus loin possible (...) être un exemple. (...) Il faut se demander "vers quel idéal je dois aller ?".

