Vidéos - Pacific Paddle Games : 28 médailles pour les Polynésiens

Pacific Paddle Games : résultats par catégorie



PRO SUP Distance Homme

Georges Cronsteadt 6eme

Lorenzo Bennett: 9eme

Niuhiti Buillard: Abandon

PRO SUP Technical Homme

Demi-finale

17eme Niuhiti Buillard

26eme Georges Cronsteadt

Disqualifié. Lorenzo Bennett

PRO Combiné SUP Homme

13eme Georges Cronsteadt

19eme Lorenzo Bennett

40eme Niuhiti Buillard



PRO SUP Distance Femme

22eme Vaimiti Maoni



PRO SUP Technical Femme

Demi-finale Vaimiti Maoni



PRO SUP Combiné Femme

23eme Vaimiti Maoni



PRO prone distance homme

Bruno Tauhiro: 2eme

Damien troquenet : 3eme



PRO Prone Distance Femme

Heilani Cronsteadt : 2eme

Hinatea Danielou : 4eme



PRO Prone Technical Homme

2eme Bruno Tauhiro

4eme Damien Troquenet



PRO Prone Technical Femme

3eme Heilani Cronsteadt

5eme Hinatea Danielou



PRO Prone Combiné Homme

2eme Bruno Tahuiro

4eme Damien Troquenet



PRO SUP Junior Distance Homme

Keoni Sulpice: 1er

Tiavairau Chang : 3eme



PRO SUP Junior Technical Homme

2eme Keoni Sulpice

7eme Tiavairau Chang



PRO Combiné Junior

1er Keoni Sulpice

5eme Tiavairau Chang



OPEN SUP distance Homme

*18 -29 ans

1er Tuhiti Tirao

2eme Henere Harrys

8eme Kainalu Lambert

10eme Heimanu Sichan

*30-39 ans

2eme Atamu Conti

7eme Errol Maoni

16eme Maui Cojan

*40-49 ans

1er Vincent Goyat

7eme Arii Brillant

*50-59 ans

2eme Teiki Conti

OPEN SUP Technical Homme

*18-29ans

1er Tuhiti Tirao

3eme Henere Harrys

6eme Kainalu Lambert

9eme Heimanu Sichan

*30_39 ans

2eme Atamu Conti

6eme Errol Maoni

13eme Maui Cojan

*40 -49ans

1er Vincent Goyat

5eme Arii Brillant

*50-59 ans

2eme Teiki Conti



OPEN SUP Distance Femme

*15-17 ans

1ere Haniarii Brillant

2eme Leeloo Desanti

*30-39 ans

1ere Hina Yiou

*+ 50ans

6eme Maeva Hargrave



OPEN SUP Technical Femme

2eme Hina Yiou

4eme Haniarii Brillant



OPEN SUP Technical Junior Femme

15-17

2eme Haniarii Brillant



OPEN SUP 14 Technical Femme

3eme Maeva Hargrave

5eme Mareva Lopez



OPEN SUP Technical junior

*-11ans

5eme Manoa Goyat

*12-14ans

4eme Heremoana Chapelier



OPEN SUP Junior Homme

12-14 ans

6eme Heremoana Chapelier