POLITIQUE

Vidéos - Oscar Temaru reçoit le soutien de Gaston Flosse

Samedi 27 Octobre 2018 à 11:46 | Lu 168 fois

FAA'A - Vendredi soir à l'aéroport de Tahiti Faa'a, nombreux étaient ceux qui attendaient Oscar Temaru à son retour de Nouvelle-Calédonie. Sympathisants, médias et aussi, plus étonnant, Gaston Flosse. La raison de cette affluence. La décision du Conseil d'Etat d'invalider les comptes de campagne du leader indépendantiste et de ce fait le déclarer inéligible pour un an.

SOCIÉTÉ | FAITS DIVERS | CULTURE | HEIVA 2018 | BUZZ | MONDE | SPORT | POLITIQUE | Digital Festival Tahiti | Hawaiki Nui | Tahiti Pro Teahupoo | Mister Tahiti | Festival des îles | RECORD DU MONDE UKULELE | FenuaHeroes | Pharmacies et Médecins de Garde | L'IMAGE DE LA SEMAINE | EMISSION WEB | VA'A PORTRAITS | TAHITI VA'A 2018