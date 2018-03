Vidéos - O Tahiti Nui Freedom : Rakeimata Koronui est décédé

Il naviguait comme peu savent encore le faire en écoutant l’océan et en scrutant les étoiles. Rakeimata Koronui était surnommé Tura, le respect . Le marin avait un don pour communier avec les éléments et s’orienter grâce aux étoiles dans le grand Pacifique. En 2010 , il rejoint l’équipage de la pirogue O Tahiti Nui Freedom pour une nouvelle aventure maritime : remonter en sens inverse le chemin des ancêtres, depuis la Polynésie jusqu’en Chine. 114 jours de mer d’îles en îles face aux éléments. Le maire de Faa’a se souvient d’un marin déterminé à réussir ce pari. "Il débarque à la maison et me dit "où est la pirogue ?" Il est venu avec un rouleau de papier qu'il a mis sur la table pour m'expliquer la position des étoiles, du soleil, des îles et comment il fallait qu'on navigue (...) C'est là que j'ai commencé à cerner qui était ce monsieur et j'ai appris ensuite quelles étaient ses connaissances en navigation traditionnelle et en navigation tout court", raconte Oscar Temaru.